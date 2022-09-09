Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı

Olay, sabah saatlerinde Özgürlük Mahallesi 2652 Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Aynı evi paylaşan ve iş ortağı olduğu iddia edilen Z.Ç. ile T.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü. İki arkadaş sopa ve bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, iki arkadaşı yaralı halde buldu. 2 arkadaş, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

Kepez, Güncel, Son Dakika

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