Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı - Son Dakika
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Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı

09.09.2022 11:52
Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde aynı evi paylaşan Z.Ç. (30) ile T.U. (50) çıkan kavgada birbirlerine sopa ve bıçakla yaraladı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde aynı evi paylaşan Z.Ç. (30) ile T.U. (50) çıkan kavgada birbirlerine sopa ve bıçakla yaraladı. Evde kanlar içinde bulunan 2 arkadaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Özgürlük Mahallesi 2652 Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Aynı evi paylaşan ve iş ortağı olduğu iddia edilen Z.Ç. ile T.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü. İki arkadaş sopa ve bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, iki arkadaşı yaralı halde buldu. 2 arkadaş, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.


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Kaynak: DHA

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı - Son Dakika
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