Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde aynı evi paylaşan Z.Ç. (30) ile T.U. (50) çıkan kavgada birbirlerine sopa ve bıçakla yaraladı. Evde kanlar içinde bulunan 2 arkadaş, hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Özgürlük Mahallesi 2652 Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Aynı evi paylaşan ve iş ortağı olduğu iddia edilen Z.Ç. ile T.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü. İki arkadaş sopa ve bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, iki arkadaşı yaralı halde buldu. 2 arkadaş, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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