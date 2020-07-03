Aynı fabrikada 11 yılda 4. patlama - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasındaki patlamanın ardından çıkan yangına, söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 74 kişi ise yaralandı.

EKİPLER YERDEN MÜDAHALE DE ZORLANIYOR

Fabrikanın içinde 110 ton patlayıcı madde olduğu öğrenildi. Yangının hemen ardından patlamalar bir an olsun susmadı. Fabrikada tonlarca patlayıcı olması ve patlamaların devam etmesi sebebiyle ekipler, yerden müdahale etmekte zorlanıyor. Bölgeye yangın söndürme uçağı sevk edildi. Uçak çalışmalarını sürdürüyor.

AYNI FABRİKADA 11 YILDA 4. PATLAMA

Öte yandan Başkan Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında 11 yılda 4. kez büyük yangın ve patlama meydana geldi. 29 Eylül 2009'da meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 17 Ağustos 2009'da ise aynı fabrikada Ramazan topları için patlayıcı üretilen laboratuvar bölümünde patlama meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı.11 Şubat 2011'deki patlamada ise bir çocuk annesi 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetmiş ve 10 işçi de yaralanmıştı. 14 Aralık 2014'te fabrikada meydana gelen patlamada 38 yaşındaki Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetti.

BİNALARIN BÜYÜK KISMI ÇÖKTÜ

Patlamanın ardından binaların büyük kısımlarında göçükler meydana geldi. Ekiplerin içeriye girememesinden dolayı göçük altında kalan işçinin olup olmadığı bilgisine ulaşılmaya çalışılıyor.

(Ali Yıldız- Burak Can Tokyürek-Gürcan Yılmaz-Orkun Kaya-Enes Bektaş/İHA)