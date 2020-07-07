Aynı gece 3 eve giren hırsız, halı, yorgan ve battaniye çaldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, aynı gece 3 ayrı eve hırsızlık yapmak için giren ve birinde ev sahibinin son anda fark ettiği şüpheliler, kayıplara karıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve arama çalışmaları devam eden hırsızlar, girdikleri evin bahçesinden kuruması için bırakılan battaniye, yorgan ve halıları çaldı.

Malkara'nın Gazibey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Yücel Yüncü'ye ait tek katlı eve girerek, bahçede kuruması için bırakılan battaniye, yorgan ve halıları çaldı. Hırsızlar, daha sonra bu evin karşısında bulunan Şenol Suna'ya ait tek katlı evin bahçesine girdi. Evin kapısını açmaya çalışırken komşular tarafından fark edilen hırsız, koşarak kaçtı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, aynı kişilerin Fatih Yüncü'ye ait kullanılmayan evin de kapısını yerinden söküp, içeride gezdikleri tespit edildi.

'KOŞA KOŞA GELDİM, HIRSIZ KAÇTI'

Evine girmek üzereyken, hırsızı fark eden Şenol Suna, defalarca hırsız girdiğini ve her seferinde kaçtığını söyledi. Suna, "Evde oturuyordum. Saat 03.00 sıralarında komşum aradı. Hemen eve çağırdı. Ben de koşa koşa geldim ve bahçeye eve baktım. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Polis ekipleri gelip inceleme yaptı. Hırsızları kaçtı, yakalayamadık. Biz bu hırsızlardan artık illallah ettik. Bu bir değil iki değil, bu hırsızlık olayı çok sayıda oldu. Aynı gece sonra da benim karşı komşuma hırsız girmiş. Bu hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Kendisine ait kullanılmayan evin kapısını kıran, içeride eşya bulamayan hırsızların amcasının evine girdiklerini belirten Fatih Yüncü de "Hırsızlar bu kapıyı yerinden söküp, kırıp içeri girmişler. İçeride ne içtikleri de belli değil. Bu evi biz kullanmıyoruz. İçeri giren hırsızlar burada bir şey bulamayınca hemen yan taraftaki amcamın evine atlayıp girmişler. Oradan battaniye, yorgan ve halıları almışlar. Bu hırsızlara önlem alınmalı. Biz bu hırsızlardan artık bıktık" diye konuştu.