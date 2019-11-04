Son Dakika Haberleri: Aynı gece iki okula giren hırsız yakalandı
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Aynı gece iki okula giren hırsız yakalandı

7 saat önce

İZMİR'İN Buca ilçesinde aynı gecede Ufuk Ortaokulu'na ve Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde hırsızlık yaptığı öne sürülen E.K. (20) yakalandı.

Aynı gece iki okula giren hırsız yakalandı, System.String[]

İZMİR'İN Buca ilçesinde aynı gecede Ufuk Ortaokulu'na ve Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde hırsızlık yaptığı öne sürülen E.K. (20) yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde 864 Sokak'ta bulunan Ufuk Ortaokulu ve 841 Sokak'ta bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K., gece saatlerinde hırsızlık yapmak için ilk olarak Ufuk Ortaokulu'na girdi. Ufuk Ortaokulu'nda bir süre duran E.K., çalacak bir şey bulamayınca buradan hırsızlık yapmadan ayrılıp aynı bölgede bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'ne girdi. Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nden bir miktar para ile kantinden birkaç eşya çalan E.K., okuldan ayrıldı. Sabah saatlerinde okula giden idareciler, durumu polise bildirdi. Parmak izlerini alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Şüpheliyi tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla E.K.'yi, çaldığı para ve eşyalarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Anadolu Lisesi, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
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