Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş - Son Dakika

Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş

6 saat önce

İzmir'de dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in otopsileri tamamlandı.

Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş, System.String[]

İzmir'de dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in otopsileri tamamlandı. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan ön incelemede, her iki kurbanın da kafasına yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.


İzmir'in Torbalı ilçesinde dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsileri tamamlandı. Cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınan Fuat Mehmet Park'ın Torbalı'da, Hatice Gülcemal'in ise memleketi Sivas'ta toprağa verileceği ifade edildi.


Yakın mesafeden kafalarına ateş edilmiş


İzmir Adli Tıp Kurumunda Fuat Mehmet Park ve Hatice Gülcemal'in cansız bedenleri üzerinde yapılan ön incelemede, her iki kurbanın da kafasına yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var
Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı

Son Dakika Haberleri
19:47 ABD basını Türkiye'nin Libya hamlesini dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek - Son Dakika Haber
19:45 Hindistan Başbakanı Modi'nın ofisinde korkutan yangın - Son Dakika Haber
19:42 İznik'te uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı - Son Dakika Haber
19:25 Kula'da bir yılın kaza bilançosu: 10 ölü, 322 yaralı - Son Dakika Haber
19:22 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu ve Akşener'e 'tezkere' ziyareti - Son Dakika Haber
19:13 Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]