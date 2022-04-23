AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Son Dakika
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AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

23.04.2022 10:18

ADANA'da sokakta yürüyen Nilgün Ü.?yü (58) direnince yerde sürükleyip, çantasını çalan kapkaççılar Nihat Elyan (20) ile arkadaşı A.K. (17), yakalandı.

ADANA'da sokakta yürüyen Nilgün Ü.?yü (58) direnince yerde sürükleyip, çantasını çalan kapkaççılar Nihat Elyan (20) ile arkadaşı A.K. (17), yakalandı. Şüphelilerin, aynı günün sabahında Duygu Ö.?nün (27) de çantasını çaldıkları belirlendi.

Olay, 18 Nisan günü Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Nilgün Ü. kaldırımda beklerken yanına motosikletli 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri motosikletten inip Nilgün Ü.?nün sırt çantasını almaya çalıştı. Şüpheli, direnen Nilgün Ü.?yü yere düşürüp, sürüklemeye başladı. Bu sırada kadının yardım çığlığını duyan apartman görevlisi Ali Pekmez (48), şüpheliyi yakalamak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Şüpheliler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'na inerek kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BACAĞI KIRILDI

Pekmez'in ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Nilgün Ü.?nün başından yaralandığı, sol bacağının ise kırıldığı belirtildi. Nilgün Ü., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Nihat Elyan ile arkadaşı A.K. olduğunu belirledi.

İki şüphelinin aynı gün sabah saatlerinde Beyazevler Mahallesi'nde sokakta yürüyen Duygu Ö.?nün de çantasını çaldıkları tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çaldıkları çantalara bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

YORUMLAR
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2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı 2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı Yolda yürüyen kadına dehşeti yatarak bacağını kıran kapkaççılar tutuklandı Yolda yürüyen kadına dehşeti yatarak bacağını kıran kapkaççılar tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYNI GÜN 2 KADININ ÇANTASINI ÇALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Son Dakika


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