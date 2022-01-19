Üye Girişi
Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdi - Son Dakika

Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdi

19.01.2022 15:17
Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 ayrı inşaattan 350 bin TL değerinde hırsızlık yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 ayrı inşaattan 350 bin TL değerinde hırsızlık yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaş İlçesi İslamlar Mahallesinde 18 Ocak Salı günü B.Ö isimli şahsın 60 bin TL değerindeki 300 adet saç demirinin inşaat alanından çalınması, aynı gün V.S isimli şahsın 90 bin TL değerindeki 200 metrekare saç teleskop ile 200 adet direğin inşaat alanından çalınması ile İkizce Mahallesinde aynı gün A.G.I isimli şahsın 50 bin TL değerindeki 130 adet demir direğin inşaat alanından çalınması ve Yeşilköy Mahallesinde A.B. isimli şahsın 150 bin TL değerindeki 100 Adet Demir Direk ile 50 Adet plamut ahşap malzemelerinin inşaat alanından çalınması olayları ile ilgili Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15. JASAT ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayı şüphelilerinin A.D., F.D ve M.T.K isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şahıslar, araç içerisinde bulunan 1 adet demir kesme makası ve 2 adet demir bükme aleti ile yakalandı.

Olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

(İHA)

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdi - Son Dakika


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum         
16:46
Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı         
16:42
Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi         
16:37
İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı         
16:34
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:58 Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement