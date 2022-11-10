Bursa'daki yangında ölen 8 çocuktan 2'si hakkında kahreden detay! - Son Dakika
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Bursa'daki yangında ölen 8 çocuktan 2'si hakkında kahreden detay!

10.11.2022 13:05
Bursa'daki yangında ölen 8 çocuktan 2'si hakkında kahreden detay!

Bursa'nın Yıldırım ilçesindemisafirliğe gittikleri amcalarının evinde çıkan yangında ölen 10 yaşındaki Ahmed ve 11 yaşındaki Ali El Cesim kardeşlerin doğum günlerinin de ölüm günleri gibi aynı gün olması yürekleri sızlattı.

Yangın, dün gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, binanın 4'üncü katındaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli araçla kurtarıldı.

YANGIN UYUDUKLARI SIRADA ÇIKTI

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri 8'i çocuk 9 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yangında Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed ile Ali El Cesim kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. 8'i çocuk 9 kişinin, yapılan ilk incelemede sobadan çıkan yangın sırasında dumandan zehirlendiği tespit edildi. Bursa'da ikameti olan ailenin, geçici koruma kapsamında olduğu öğrenildi. Yangın sırasında dışarıda olan baba Husseın Aljasem ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek, zehirlendi. Baygınlık geçiren baba Aljasem, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 4'üncü kattaki dairede mahsur kalarak dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne Ahd Alajaj, baba Abdulfettah Abdullah Ibrahım ile çocukları Muhammed Halef ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 savcı görevlendirirken, yangında yaşamını yitiren 8'i çocuk 9 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Evde yapılan ilk incelemede bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler Suriyeli annenin cansız bedenini evin holünde buldu. 8 çocuk ise aynı odadaki iki ayrı yatakta 4'er kişi uyur halde görüldü.9 kişinin hayatını kaybettiği oda ve yangın çıkan bina, dronla da havadan görüntülendi. Görüntülerde odada bir soba olduğu ve eşyaların yanarak kullanılmaz hale geldiği görüldü.

CENAZE NAMAZINA BAKAN SOYLU DA KATILDI

Otopsi işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından 9 kişi, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

NUMARA İLE DEFNEDİLDİLER

Yan yana defnedilen cenazelerden 5'inin mezar taşlarına isimleri yazılırken, 4 mezara ise sadece numara verildi.Aynı yatakta yan yana halde yanmış cesetleri bulunan Ahmed ve Ali Aljasem kardeşler ile kuzenleri Ahmed ve Ali El Cesim'in kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapıldı. Cenazelerine verilen numaralarla defnedilen 4 çocuğun mezar taşlarına, DNA sonuçlarının çıkmasının ardından isimleri yazılacak.

AYNI GÜN DOĞUP AYNI GÜN ÖLMÜŞLER

Öte yandan misafirliğe gittikleri amcalarının evinde çıkan yangında ölen Ahmed ile Ali El Cesim kardeşlerin doğum günlerinin de ölüm günleri gibi aynı gün olduğu öğrenildi. 1 Ocak doğumlu olan iki kardeşin cansız bedenleri, kuzenleri Ahmed ve Ali ile birlikte yattıkları yatakta birbirine sarılı halde bulundu. 5 çocuklu Hanım-Amir El Cesim çifti, 1 Ocak tarihinde doğan ve aynı gün doğum günlerini kutladıkları en büyük çocukları Ahmed ile Ali'yi aynı gün toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: DHA
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