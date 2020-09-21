Son dakika haberleri... Doktor istediği ilacı yazmadığı için intihara kalkıştı, "verdiğim rahatsızlık için özür dilerim"... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Doktor istediği ilacı yazmadığı için intihara kalkıştı, "verdiğim rahatsızlık için özür dilerim"...

Bir son dakika haberine göre Doktor istediği ilacı yazmadığı için intihara kalkıştı, "verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" dedi Doktorun istediği ilacı yazmamasına kızan adam ikinci kez üst geçide çıktı İkinci kez intihara kalkışan adamı yine İtfaiye Müdürü ikna etti Isparta'da doktorun istediği ilacı yazmaması üzerine...

Doktor istediği ilacı yazmadığı için intihara kalkıştı, "verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" dedi

Doktorun istediği ilacı yazmamasına kızan adam ikinci kez üst geçide çıktı

İkinci kez intihara kalkışan adamı yine İtfaiye Müdürü ikna etti

ISPARTA - Isparta'da doktorun istediği ilacı yazmaması üzerine aynı gün içerisinde ikinci kez intihara kalkışan Bilal A., yine İtfaiye Müdürü Erkan Er tarafından ikna edildi. 15 yaşından beri kullandığı ilacın kendisine verilmediği için intihara kalkıştığını belirten Bilal A., "Rahatsızlık verdiğim için herkesten özür dilerim" dedi.

Isparta'da Bilal A. isimli vatandaş saat 14.00 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi'ne giderek, kontrole tabi tutulan bir ilacı yazdırmak istedi. Doktorun bu ilacı yazamayacağını söylemesi üzerine Bilal A., hastane önündeki üst geçide çıkarak, elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, Bilal A.'yı ikna ederek, aşağıya indirdi. Emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Bilal A., saat 17.30 sıralarında tekrar aynı üst geçide çıktı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bilal A. ilaçlarının kendisine verilmediğini belirterek, ilaçlarını istediğini söyledi. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilemeyen Bilal A. için olay yerine İtfaiye Müdürü Erkan Er geldi. Bilal A.'nın yanına giden Er, ilacın kendisine temin edileceği sözünü vererek, Bilal A.'yı ikinci kez ikna etti.

İtfaiye Müdürü Er'le eczaneye gitti

İtfaiye Müdürü Er, Bilal A. ile birlikte ilaç sorununu çözmek için yakınlardaki bir eczaneye gitti ve burada doktorla telefonla görüştü. Doktorun tavsiyesi ile hastaneye yönlendirilen Bilal A.'nın reçete durumunun tekrar gözden geçirileceği belirtildi. Bilal A. polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

"İlacımı yazdı sonra iptal etti"

Öte yandan eczane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilal A. epilepsi hastası olduğunu ve nöroloji doktorunun kendisine istediği ilacı yazdığını ancak daha sonra iptal ettiğini söyledi. Bu sebeple intihara kalkıştığını anlatan Bilal A., "Ben mağdurum itfaiyedeki ağabey de bana yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun. Rahatsızlık verdiğim için herkesten özür dilerim" dedi.

"15 yaşından beri bu ilacı kullanıyorum"

İlaçları kullanmayınca kitlendiğini ve şuurunu kaybettiğini belirten Bilal A., "Bu ilaçları almak zorundayım. 15 yaşından beri bu ilacı kullanıyorum. Ama ilacın içerisinde uyuşturucu madde var denildi. Daha önce yazdırıp alıyordum. Buraya geldim değişiklik oldu hiçbir şey anlamadım" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Doktor istediği ilacı yazmadığı için intihara kalkıştı, verdiğim rahatsızlık için özür dilerim ...

İtfaiye, İntihar, Isparta, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Doktor istediği ilacı yazmadığı için intihara kalkıştı, 'verdiğim rahatsızlık için özür dilerim'... - Son Dakika

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