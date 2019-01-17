Son Dakika Haberleri: Aynı Gün Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi

Aynı Gün Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi

13 dakika önce

Bartın'da aynı gün hayatını kaybeden yaşlı çift, yan yana toprağa verildi.

Aynı Gün Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi, System.String[]
Bartın'da aynı gün hayatını kaybeden yaşlı çift, yan yana toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, nefes yetmezliği sebebiyle Bartın Devlet Hastanesinde tedavi gören Hasan Cambaz (85), dün akşam saatlerinde vefat etti.

Yine aynı rahatsızlıktan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi gören Hasan Cambaz'ın eşi Hatice Cambaz (86), eşinin vefatı dolayısıyla hastaneden alınarak cenaze için Muratbey Köyü'ndeki evine getirildi.

Hatice Cambaz da evine getirildikten bir süre sonra hayatını kaybetti.

Yaşlı çift için bugün köyde düzenlenen cenaze töreninde, evin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, yakınları başlığı dileklerini kabul etti.

Çiftin cenazeleri, Muratbey Köyü Camisinde kılınan cenaze namazlarının ardından aynı köydeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

Yaşlı çiftin çocuğu Nail Cambaz (42), gazetecilere yaptığı açıklamada, babası ve annesinin 70 yıllık evli olduklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Çiftin birbirlerine düşkün olduğunu ve sevdiklerini belirten Cambaz, "Aynı günde beraber öldüler, birbirlerini bekliyorlarmış. Mekanları cennet olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:51 Kaynak: AA

Muratbey, Hatice Çarpar, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Tatlıses'in Vefat Eden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması Artık Ağır Kusur Olmaktan Çıktı

Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:04:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aynı Gün Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]