Aynı günde 2 farklı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bilecik'te narkotik ekipleri aynı günde 2 farklı uyuşturucu operasyonunda şehirler arası uyuşturucu tacirliği yapan 6 kişiyi yakaladı.



Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma kapsamında Bursa-Bozüyük gelişi ilçe girişinde ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı bilgisini aldıkları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 23,13 gram metamfetamin, 5,28 gram toz esrar ve 4 adet cam aparat ele geçirilirken, Z.Ç., M.A., N.Y. ve I.E. gözaltına alındı.



İkinci operasyon



Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri aynı gün gerçekleştirilen bir diğer operasyonda yine Bursa ilinden Bozüyük'e uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 18,29 gram metamfetamin ve bir adet cam aparat ele geçirildi. Araçtaki bulunan şüpheliler M.O. ve A.Y. gözaltına alındı.



2 bayan serbest kaldı



İlk operasyonda gözaltına alınan N.Y. ve I.E. isimli bayanlar Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Z.Ç. ve M.A. ikinci operasyonda gözaltına alınan M.O. ve A.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozüyük Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından haklarında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından yasal işlem başlatılarak adliyeye sevk edildiler. - BİLECİK