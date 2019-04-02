Aynı Hızla Yola Devam"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de yapılan tüm işleri vatandaşlarla ve belediye çalışanları ile birlikte başardıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de yapılan tüm işleri vatandaşlarla ve belediye çalışanları ile birlikte başardıklarını söyledi.



Zolan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından karşılandı.



15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda alkış ve sevgi gösterileri ile karşılanan Osman Zolan, güzel sürpriz için herkese teşekkür etti.



Milletin iradesinin sandığa yansıdığı 31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, şöyle dedi:



"Bugüne kadar sizlerle birlikte, vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet etmeye, dertlerine çare bulmaya, taleplerini yerine getirmeye gayret ettik. Denizlimizi daha ileriye ve daha güzele götürme noktasında çalıştık ve çok şükür birçok hedefe ulaştık. Vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmamak ve vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullanarak sizler ve tüm hemşehrilerimizle birlikte el ele gönül gönüle Denizlimizi daha ileriye, güzele, götürmeyi Allah'ım nasip etsin. Denizlimizde yapılan tüm işleri vatandaşlarımızla ve beraber yürüdüğüm hizmet arkadaşlarım olarak sizlerle, hep birlikte başardık. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzde 5 yıl daha var. Allah'ım ömür ve sağlık verirse birlikte koşacağız inşallah. Aynı hızla inşallah yola devam. Denizlimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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