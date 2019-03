Aynı Hükümetle, İstikrarla, Dirayetle Memleket Yönetiliyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış ama bugün huzur bozmaktan başka bir amacı, gayesi kalmamış bir şahıs televizyonlara çıktı ve dedi ki 'Bu seçim, parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikamı olacaktır.

Çelik, Aladağ ilçesi Büyük Sofulu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı adaylarının güçlü şekilde desteklenmesini istedi.



Seçim zaferinin Aladağ'sız olmayacağını belirten Çelik, Mustafa Akgedik'in Aladağ'da başarılı bir belediye başkanı olduğunu ve 31 Mart'tan sonra da hizmetlerine devam edeceğini kaydetti.



Ömer Çelik, bazı kişilerin istedikleri olmadığı için Cumhur İttifakı'nın aleyhine çalıştığını dile getirerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Trenden inenin bir daha trene binmesi söz konusu değildir." sözünü hatırlattı.



"Cumhur İttifakı'nın adaylarını zayıflatmak için iş birliği yapıyorlar"



Sözcü Çelik, sözlerine şöyle devam etti:



"Geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış ama bugün huzur bozmaktan başka bir amacı, gayesi kalmamış bir şahıs televizyonlara çıktı ve dedi ki 'Bu seçim, parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikamı olacaktır.' Bu intikam lafını kullananlara en büyük cevabı Aladağ'dan vereceğiz. Parlamenter sistemde neredeyse çok partili hayata geçtiğimizden beri her seneye bir hükümet düşüyordu. Allah'a şükür artık istikrar var. 2002'den 2019'a kadar tek bir hükümet var. 17 senedir aynı hükümetle, istikrarla, dirayetle memleket yönetiliyor.



Türkiye'yi eski günlere, sıkıntılı günlere götürmeye çalışanlara, zayıflatmak isteyenlere en güzel cevabı Aladağ'lılar verecektir. CHP'si, İYİ Parti'si, Saadet Partisi, HDP'si dördü bir olmuş Cumhur İttifakı'nın adaylarını zayıflatmak için iş birliği yapıyorlar. Ceyhan'da HDP adayı çıkmış 'biz CHP adayına', başka bir yerde CHP adayı çıkmış 'HDP adayına', başka yerde CHP ile HDP beraber olmuş İYİ Parti adayına, öteki Saadet'e; karışık ilişkiler içerisinde, karışık işler yapmaya çalışıyorlar. Ama bütün bu numaralar Aladağlıya sökmez, Aladağlı yutmaz."



Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına değinen Çelik, teröristin manifestosunu eleştirdi, Recep Tayyip Erdoğan sevdalılarının, onunla yürüyenlerin bu meydanda olduğunu kaydetti.



"Bunlar İYİ Parti, Saadet adaylarını böyle destekliyorlar"



AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Zelanda'daki caniyi bütün dünyanın kınadığını hatırlatarak, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, o caniyi suçlayacağı yerde 'İslam dünyası dönsün kendine baksın' diye, İslam dünyasını suçlayan bir açıklama yaptı. Bu kafanın adayları böyle. Bunlar İYİ Parti adaylarını, Saadet adaylarını böyle destekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Çelik, bir CHP'li Belediye Başkan adayının "tarihi geçmiş ilaç" vaadini hatırlatarak, "Adamın seçim vaadi olarak bahsettiği şey, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları vatandaşımıza dağıtmak. Bunlar seçim vaadi olarak vatandaşı zehirlemekten bahsediyorlar. Son kullanma tarihi geçmiş ilaç çok tehlikelidir. Ama karşımızdaki ittifakın son kullanma tarihi geçmiş siyaseti her şeyden daha tehlikelidir." ifadesini kullandı.



Karşı ittifakı eleştirdiklerini ama tabanlarındakilerin kendilerinin kardeşleri olduğunu dile getiren Çelik, adları, kökenleri farklı olsa da hepsinin soyadının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.



Ömer Çelik, kararsızların, küskünlerin ikna edilmesini isteyerek, seçimlere katılım oranının yüksek olmasının çok önemli olduğunu belirtti.



Mitingin ardından Çelik, yer sofrasında mahalle sakinleriyle beraber yemek yedi, kadınlarla sohbet edip gençlerle bilardo oynadı.

