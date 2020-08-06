Ayni iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Ayni iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, tartıştığı iş arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Ayni iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, tartıştığı iş arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Serik ilçesi Orta Mahalle'de dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, güvenlik görevlisi O.G.'nin evine arkadaşı Ramazan Akınoğlu geldi. Bir süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Çıkan arbede sonucu O.G., arkadaşı Akınoğlu'na av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Akınoğlu, yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ramazan Akınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Akınoğlu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli O.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

Akınoğlu, Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:15

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayni iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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