Son Dakika Haberleri: Aynı İş Yerinde Çalıştığı Arkadaşını Öldürdü Tutuklandı

Aynı İş Yerinde Çalıştığı Arkadaşını Öldürdü Tutuklandı

1 saat önce

Düzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif K. (18), çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Düzce Cezaevi'ne gönderildi.

Aynı İş Yerinde Çalıştığı Arkadaşını Öldürdü Tutuklandı, System.String[]
Düzce'de, ekmek fırınında birlikte çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif K. (18), çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Düzce Cezaevi'ne gönderildi.

Dün, Düzce'ye bağlı Çerkeztaşköprü köyündeki ekmek fırınında meydana gelen olayda, Akif K. tartıştığı Akın Kovan'ı sopayla vurarak yere düşürdükten sonra 15 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kovan yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Akif K., İstanbul Sarıyer'de yakalanarak Düzce'ye getirildi. Akif K., jandarmadaki işlemlerin ardından bugün Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Akif K. Çıkarıldığı mahkemede "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:07 Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa
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