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Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

21.09.2021 22:21
Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı, System.String[]

- Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı Karaman'da aynı iş yerine 1.5 saat arayla 2 kez silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

- Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da aynı iş yerine 1.5 saat arayla 2 kez silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Olay, 19 Eylül akşamı saat 21.45 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.T. aralarında önceye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen S.D.'nin iş yerine gelerek silahla ateş etikten sonra kaçtı. Açılan ateşte S.D. kulağından yaralandı. Polis tarafından her yerde aranan H.T, 1.5 saat sonra aynı iş yerine tekrar gelerek yine silahla ateş etti. Bu seferde iş yerinde çalışan ve S.D.'nin kuzeni olduğu belirtilen A.C. omuz kısmından vurularak yaralandı. Saldırgan H.T., olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken, gece bekçileri tarafından suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kuzenler ise, kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından polisin geniş güvenlik tedbirleri arasından adliyeye sevk edilen zanlı H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

(ARD-MD-AH-

Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Karaman, Saldırı, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı iş yerine 1.5 saat arayla silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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