Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira - Son Dakika

Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira

15.05.2021 10:48

Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira Diyarbakır'da Ramazan Bayramında da boş durmayan hırsızlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aynı iş yerini 3'üncü kez soydu.

Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan Bayramında da boş durmayan hırsızlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aynı iş yerini 3'üncü kez soydu. Toplamda 30 bin lira zararı olan esnaf, yetkililere seslenerek zanlıların bulunup zararının karşılanmasını istedi.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, gece saatlerinde büfeye dadandı. Daha önce de 2 defa soyulan büfe 3'üncü kez hırsızların hedefi oldu. Büfenin çatısını kırarak içeri giren hırsız, 8 bin lira değerindeki ürün ile kasada bulunan parayı çalarak kayıplara karıştı. Büfe işletmecisi Çekdar Mermertaş, hırsızların ceza alması gerektiğini belirterek, faturasız hırsızlık malı ürün alan esnafa da sitem etti.

"Üç hırsızlıkta toplamda 30 bin lira zararım oldu"

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı iş yerinin önceki gün akşam saat 17.00'da kapattığını belirten Çekdar Mermertaş, sabah saat 10.00'da dükkanı açtığını, hırsızların yine dükkanına girdiğini gördüğünü söyledi. Mermertaş, "Eş yerime son 6 ayda 3'üncü kez hırsız girdi. Yine aynı yerden, aynı sistemle soyulmuş. Büyük bir ihtimalle daha önce giren kişidir. Önceki hırsızlık olaylarında dava açmıştık. Mahkememiz devam ediyor. Parmak izlerinden şahıs tespit edilmişti. Önceki soygunlarda da aynı şekilde girilmişti. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerin bir şeyler yapması lazım. Pandemiden dolayı işlerimiz bitme noktasına geldi, zaten iflasa doğru gidiyoruz. Bu iş yerinin dışında hiçbir gelirimiz yok. Son 6 ayda 3 defa iş yerim soyuldu. Hırsız yakalanıyor ve sonra serbest bırakılıyor. Kısıtlamaya rağmen hırsızlığı gerçekleştiriyorlar. Şu ana kadar zararım 30 bin liranın üzerinde. Bu hırsızlık olayında tek 8 bin lira zararım var. Para eden eşyaları götürüyorlar. Götürüp yarı fiyatına satıyorlar. Benim bir sitemim de Diyarbakır halkına, esnafına. Faturasız sigara almayın. Alırsan sen de benim hakkıma geçersin. Yetkililere çağrıda bulunuyorum, hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların caydırıcı cezalar almasını istiyoruz" dedi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira
Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira
Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira
Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira
Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira
Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira
Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira

Diyarbakır, Yenişehir, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı iş yerini 3'üncü kez soydular: Toplam zararı 30 bin lira - Son Dakika


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