Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan şahıs yakalandı
2 saat önce
Kilis'te bir iş yerini iki kez üst üste kurşunlayan şahıs, polisin takibi sonucu yaralandı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
'te bir iş yerini iki kez üst üste kurşunlayan şahıs, polisin takibi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, T.D. ve O.Ç. adlı kişilerin çalıştırdığı Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Süleyman Karakuş
Sokak'taki iş yerine geçen hafta gece saatlerinde av tüfeği ile ateş açıldı. Bugün yine aynı iş yerine ateş açılması üzerine O.Ç. yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, yaptığı çalışma sonucu iş yerine iki kez silahlı saldırı düzenleyen S.Ö.'yü Kilis'in Polateli
ilçesi Ravanda köyü yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Polis
, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - KİLİS
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