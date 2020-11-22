Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı

22.11.2020 21:17

Bir son dakika haberine göre Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir park içerisinde bulunan işletmeye ikinci kez giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir park içerisinde bulunan işletmeye ikinci kez giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Muslihittin Mahallesi Güneş Evi Parkı içinde bulunan işletmede meydana geldi. İş yerinde meydana gelen hırsızlığı anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından aynı iş yerinden daha önce de hırsızlık yaptığı öğrenilen iki şahıstan birinin E.O. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı
Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı
Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı
Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı
Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı
Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı
Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı

Menteşe, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Aynı iş yerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı - Son Dakika


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