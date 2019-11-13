Son Dakika › Güncel › Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu (2) - Son Dakika
Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu (2)
6 saat önce
FATMA NUR, TOPRAĞA VERİLDİRize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz (4) için İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
FATMA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ
Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz (4) için İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de cenaze namazı kılındı. Fatma Nur Havuz, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ANNENİN İFADESİ ALINDI
Öte yandan Fatma Nur'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, annesi Emine Havuz, gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan Emine Havuz, savcılık sorgusunun ardından ise serbest bırakıldı.
4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti Günün en acı görüntüsü... Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı