Aynı kahvehaneye 4'ncü kez kumar baskını: 51 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aynı kahvehaneye 4'ncü kez kumar baskını: 51 gözaltı - Son Dakika

Aynı kahvehaneye 4'ncü kez kumar baskını: 51 gözaltı

9 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde defalarca kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir işyerini kontrol eden jandarma ekipleri, 'tombala' oyunuyla 'kumar oynayan' ve 'oynatan' toplam 51 kişiyi gözaltına aldı.

Aynı kahvehaneye 4'ncü kez kumar baskını: 51 gözaltı, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde defalarca kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir işyerini kontrol eden jandarma ekipleri, 'tombala' oyunuyla 'kumar oynayan' ve 'oynatan' toplam 51 kişiyi gözaltına aldı.

Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde daha önce 3 kez kumar oynatıldığı için ceza uygulanan ve geçen 28 Şubat'ta gerçekleştirilen son baskın sonrası mühürlenen kahvehaneye, İl Jandarma ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrole gitti. İş yerinde mührün bozulduğu ve tombala oyunuyla yine kumar oynatıldığı belirlendi. Kumar oynatan M.B. ve kumar oynayan 50 kişi gözaltına alındı. Oyun malzemelerine el konuldu. Kumar oynayanlar işlemlerinin tamamlanmasından sonra, mühür bozmaktan ve kumar oynatmaktan gözaltına alınan M.B. de ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:15 Kaynak: DHA
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