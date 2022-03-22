Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza - Son Dakika
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Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

22.03.2022 09:44
Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

Bursa'da dikkatsiz sürücüler aynı kavşakta 3 günde 3 defa kaza yaptı.

Bursa'da dikkatsiz sürücüler aynı kavşakta 3 günde 3 defa kaza yaptı. O kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde dört sokağın birleştiği alanda meydana geldi. 3 günde 3 kazanın yaşandığı o yolda dikkatsiz ve hızlı şekilde ilerleyen araçlar dört yolda kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan 3 kazada yaralanan olmazken; o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza
Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza
Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza
Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

YORUMLAR
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Osmangazili atletlerden büyük başarı Osmangazili atletlerden büyük başarı 3 bin konutlu sitede 'kaçtı' denilen yönetici site yönetimine gitti tartışma çıktı 3 bin konutlu sitede 'kaçtı' denilen yönetici site yönetimine gitti tartışma çıktı

Osmangazi, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza - Son Dakika
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