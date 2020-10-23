Son dakika haberi... Kavşaktaki kaza anı kamerada - Son Dakika

Kavşaktaki kaza anı kamerada

Aynı kavşakta onlarca kaza meydana geldi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Aynı kavşakta hergün yaşanan benzer kazalar vatandaşları tedirgin ederken, vatandaşlar artarda yaşanan kazalar sebebiyle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Kezban Ö. idaresindeki 16 KBE 20 plakalı otomobil ile Vehbi D. idaresindeki 16 KND 15 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yürekleri ağza getiren kazada bayan sürücü hafif şekilde yaralandı. Aynı bölgede her gün benzer kazaların yaşanması vatandaşları tedirgin ederken, yaşanan kazaların sebebinin aşırı hız ve kural ihlallerinden kaynaklandığı bildirildi. Mahalle halkı yaşanan kazaların önüne geçmek için yetkililerin kavşakta önlem almalarını istediler.