Son Dakika Haberleri: Aynı kavşakta peş peşe iki kaza
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Aynı kavşakta peş peşe iki kaza

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir kavşakta art arda meydana gelen iki trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Aynı kavşakta peş peşe iki kaza, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir kavşakta art arda meydana gelen iki trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı'ndaki akıllı kavşakta, önceki gece meydana gelen iki ayrı trafik kazasının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

İlk kazada, kavşağa hızlı giren cip, kontrolden çıkıp akıllı kavşaktaki adacığın üzerini aşarak, hızla yolun karşısına savruldu. Devrilip yol kenarındaki reklam tabelalarına çarpan lüks araçtaki 2 kişiden biri yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan iki kişi, araçta bulunduğu ve kazanın ardından kaçtığı iddia edilen köpeklerini bulmak için bölgede bir süre arama yaptı.

Kazayı görerek aracını park edip kaldırımdan yardıma gitmeye çalışan bir vatandaşa ise aynı kavşağa hızla çarpıp savrulan başka bir otomobil çaptı.

Art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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