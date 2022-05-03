Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı

03.05.2022 01:57

Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı Kırıkkale'de aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 yaralı Kırıkkale'de kırmızı ışıktaki otomobile başka bir otomobil arkadan çarparken, aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü...

Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı

Kırıkkale'de aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kırmızı ışıktaki otomobile başka bir otomobil arkadan çarparken, aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü iki araca birden çarptı. Her iki kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Yine aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen V.B. idaresindeki 06 AD 2592 plakalı otomobil, hızını alamayıp önündeki iki araca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki kazada da yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü V.B. ifadesinin alınması üzerine karakola götürülürken, araç ise trafikten men edildi. Alkollü araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlalinden sürücü V.B.'ye toplamda 2 bin 250 lira para cezası kesildi. Maddi hasarın oluştuğu araçlar ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı
Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı
Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı
Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı
Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı
Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı
Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı

YORUMLAR
500
Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş Kırmızı ışık ve hız ihlali yapan sürücüleri jandarma havadan tespit etti Kırmızı ışık ve hız ihlali yapan sürücüleri jandarma havadan tespit etti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 02:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement