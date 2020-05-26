Aynı kişiye ait iki iş yerine düzenlenen saldırıda maddi hasar oluştu - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde İ.S.'ye ait spor mahağazı ile ofisi, kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle her iki iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 21.00 sıralarında İ.S.'ye ait Atatürk Bulvarı'ndaki spor mağazası ile Yılmazlar mahallesinde bulunan bir ofiste meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, bilinmeyen bir nedenle spor mağazasının camlarına kürekle zarar verdikten kısa süre sonra bu kez ofis olarak kullandığı bir başka mahalledeki iş yerinin camına da saldırarak kayıplara karıştı. Yaklaşık on dakika arayla meydana gelen saldırılarda iki iş yerinin de camlarında maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hasar meydana gelen iş yerlerinde parmak izi çalışması yaptı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Güneş Sokak'ta bulunan ofise geçtiğimiz yıl motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği, iş yerinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.