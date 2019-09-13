Son Dakika Haberleri: Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar
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Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

18 dakika önce

ISPARTA'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp 'Hakkında suç soruşturması var' diyerek H.A. isimli 70 yaşındaki vatandaşı dolandırdığı iddia edilen 5 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar, System.String[]

ISPARTA'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp 'Hakkında suç soruşturması var' diyerek H.A. isimli 70 yaşındaki vatandaşı dolandırdığı iddia edilen 5 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı. Aynı yöntemle bir gün önce de H.A.'nın yüklü miktarda ziynet eşyasını dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Mehmet Tönge Mahallesi'nde oturan H.A.'yı 9 Eylül'de telefonla arayarak kendisini 'polis' diye tanıtan bir kişi, 'Hakkında suç soruşturması var' diyerek evindeki ziynet eşyalarının soruşturma bitene kadar kendilerine verilmesini istedi. H.A., bunun üzerine yüklü miktardaki ziynet eşyasını evine gelen sözde polislere verdi.

Aynı şüpheliler 10 Eylül'de yine H.A.'yı telefonla arayarak soruşturmanın devam ettiğini, hesabındaki parayı da vermesini istedi. H.A., bankadan çektiği parayı da evine gelen kişilere verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.A. polise şikayette bulundu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, parayı ve ziynet eşyalarını alan kişinin O.S. (27) olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi kaçtığı Şanlıurfa'da yakaladı. O.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis, olaya karışan diğer şüpheliler İ.Ş. (37), M.Ş. (35), S.K. (26) ve B.D'yi (28) de dün Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Isparta'ya getirilen 5 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından alınan karar ile tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 80 bin TL ile ziynet eşyaları H.A.'ya teslim edildi.

Isparta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
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