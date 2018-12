Aynı Kız Tarafından Dolandırıldıklarını Düğün Davetiyesiyle Öğrendiler

MALATYA'da aynı köyde yaşayan C.G. ve A.Ö. birbirlerinden habersiz farklı zamanlarda internet üzerinden tanıştıkları Ö.G. ile Gaziantep 'e gelerek nişan yaptı. Evlenmek için başlık parası verip, düğün günü belirleyen iki genç, birbirlerine verdikleri davetiyede evlenecekleri kızın adı ile aile bilgisinin aynı olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. Malatya 'da aynı köyde yaşayan C.G. ve A.Ö., birbirlerinden habersiz farklı zamanlarda internet üzerinden Gaziantep'te yaşayan Ö.G. ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra genç kızla evlenme kararı aldı. Birer hafta arayla da Gaziantep'e gelip, Ö.G.'nin ailesi olarak tanıştırdığı M.Y. ve H.P.'den kızı istedi. Yapılan nişan törenlerinin ardından düğün tarihi belirlenip, Malatya'ya dönen C.G. ve A.Ö. birbirlerine düğün davetiyesi verdi. Davetiyede gelin adayı kızın adı ile aile bilgilerinin aynı olduğunu gören gençler dolandırıldıklarını anladı. İki genç, Gaziantep'e gelerek, polise şikayette bulundu.GELİN ADAYI TUTUKLANDIAsayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri evlenmek vaadiyle C.G.'den 50 bin TL, A.Ö.'den 85 bin TL alarak, kayıplara karışan Ö.G. ile akrabası olarak tanıttığı M.Y. ve H.P.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y ve Ö.G tutuklandı. 2 gün önce doğum yaptığı öğrenilen H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- Gaziantep