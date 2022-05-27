Aynı köyde 3 ayda ikinci yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Aynı köyde 3 ayda ikinci yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi

27.05.2022 00:58
Aynı köyde 3 ayda ikinci yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'da 3 ay önce 16 evin yanarak küle döndüğü köyde ikinci yangın çıktı.

Kastamonu'da 3 ay önce 16 evin yanarak küle döndüğü köyde ikinci yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında 2 ev ve 2 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu merkeze bağlı Akkaya Başören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arasöz, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangının diğer evlere sıçraması önlendi.

3 saatte söndürüldü

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Yangında 2 ev ve 2 samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Yaşlı vatandaş yanmaktan kurtarıldı

Yanan evlerden birinde bulunan Halil Timzan isimli yaşlı ise yangını gören vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılarak yanmaktan kurtarıldı. Yaşlı vatandaşa olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Oksijen verilen yaşlı vatandaşın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

3 ay önce yine yangın felaketi yaşanmıştı

Öte yandan, 16 Şubat tarihinde aynı köyde 90 yaşındaki bir vatandaşın evinde çıkan yangın köydeki diğer evlere de sıçramıştı. Çıkan yangında 16 ev kullanılmaz hale gelmişti. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı köyde 3 ayda ikinci yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı köyde 3 ayda ikinci yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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