Aynı köyde iki ayrı kavga: 11 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da aynı köyde çıkan iki ayrı kavgada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde amca çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Bir süre sonra aynı köyün başka bir sokağında ise komşular arasında ineğin tarlaya girmesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan her iki kavgadaki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alırken kavgalara karıştığını belirlediği 9 kişiyi gözaltına aldı.