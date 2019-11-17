Son Dakika Haberleri: AYNI MAĞDURU İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAYA KALKINCA YAKALANDI
Son Dakika Güncel AYNI MAĞDURU İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAYA KALKINCA YAKALANDI - Son Dakika

AYNI MAĞDURU İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAYA KALKINCA YAKALANDI

6 saat önce

Maltepe'de 75 yaşındaki Ferda T.'yi adına çok sayıda telefon hattı açıldığını söyleyerek 195 bin TL'sini aldığı iddia edilen 20 yaşındaki Ahmet Ö., aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakayı ele verdi.

AYNI MAĞDURU İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAYA KALKINCA YAKALANDI, System.String[]

Maltepe'de 75 yaşındaki Ferda T.'yi adına çok sayıda telefon hattı açıldığını söyleyerek 195 bin TL'sini aldığı iddia edilen 20 yaşındaki Ahmet Ö., aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakayı ele verdi. Suç üstü yakalanan Ahmet Ö. tutuklandı.

Mağdur Ferda T.'nin başına gelen ilk dolandırıcılık olayı, 4 Kasım, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mağdur Ferda T. telefonla aranarak adına çok sayıda telefon hattı açıldığı ve yurtdışına yüklü miktarda para çıkışı yapıldığının söylenmesi üzerine evine gelen şüpheli Ahmet Ö'ye 195 bin TL parasını verdi. Dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu Maltepe İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Dolandırıcılar mağdur Ferda T. ile bu kez de evini sattırmak için telefon irtibatına geçti. Mağdur Ferda T. bu kez polisin yönlendirmesiyle dolandırıcılara evini sattığına ve evin satış bedeli olan 495 bin TL'nin hazır olduğuna inandırdı. 8 Kasım günü, içinde para olduğu süsü verilen çantayı almaya gelen şüpheli Ahmet Ö. suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur Ferda T., yakalanan şüpheli Ahmet Ö.'yü ilk parayı alan şahıs olarak teşhis etti. Bunun üzerine adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Şüphelinin emniyetten çıkışı


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam
Kim Milyoner Olmak İster'e "Ezel" sorusuna "Alemdar" cevabını veren yarışmacı damga vurdu Tarihi Kapalıçarşı'da, 9 metrekarelik dükkana 12 milyon TL değer biçildi Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 20:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AYNI MAĞDURU İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAYA KALKINCA YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]