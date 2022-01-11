Üye Girişi
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı - Son Dakika

Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı

11.01.2022 11:06

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, geçen hafta 2 çocuğun 2 gün arayla sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığı mahallede bu kez 1 gün arayla 2 saldırı daha oldu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, geçen hafta 2 çocuğun 2 gün arayla sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığı mahallede bu kez 1 gün arayla 2 saldırı daha oldu. Efran Ege Sepetçi (13) ile 21 yaşındaki kadın, aynı bölgede köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Altındağ'ın Doğantepe Mahallesi'nde geçen hafta Ramazan Aslan (10), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 2 gün sonra aynı yerde Emine Topbaşı (7), köpeklerin saldırısında yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topbaşı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

12 SAAT ARAYLA AYNI YERDE SALDIRI

Aynı bölgede 12 saat arayla 2 köpek saldırısı daha meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde Efran Ege Sepetçi, evine giderken 3 köpeğin saldırısı sonucu kalçasından yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Sepetçi, kendisini kovalayan köpekten kaçtığı sırada ara sokaktan çıkan diğer 2 köpeğe yakalandığı ve köpeklerden birinin kalça kısmından ısırdığı görüldü. Yoldan otomobiliyle geçerken duran sürücü tarafından kurtarılan Sepetçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dün sabah işe gitmek için evinden çıkan kadın da aynı yerde 3 köpeğin saldırısına uğradı. Karşıdan gelen sürücünün selektör yapıp, kornaya basmasıyla köpekler uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir anda köpeklerin arasında kalan kadının, can havliyle kaçmaya çalıştığı görüldü. Görüntüde, sürücünün selektör yapmasıyla köpeklerin uzaklaşması da yer aldı. Ayak kısmından yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

'NE YAŞADIĞIMI ANLAMADIM, O AN ÇOK KORKTUM'

DHA'ya konuşan Efran Ege Sepetçi, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra eve giderken bir köpeğin kendisini kovaladığını anlatarak, Ondan tam kurtuldum derken, pusuya yatan 2 köpek bana saldırmaya başladı. Köpeklerden biri, beni kalça kısmından ısırdı. O an çok korktum. Her şey çok hızlı gelişti, ne yaşadığımı anlayamadım. Bir araç geldi, araçtan inen kişi beni kenara çekip kurtardı. Daha önce burada bir arkadaşımı daha kovalamışlardı. Hiç böyle bir olay yaşayacağımız düşünmemiştim. Belediyenin köpekleri toplamasını, onları aşılamasını istiyoruz. Ben de hastaneye gittim, aşımı olduktan sonra taburcu oldum dedi.

'HALA BURADA BİR SÜRÜ KÖPEK VAR'

Öte yandan mahalledeki köpek saldırılarından bıktığını belirten mahalleliden biri, Bu sabah yine işe giden bir kadına tam bu noktada saldırdılar. Taksiden inen kişiler kadını kurtardı. Dün akşamda bir çocuğa evinin önünde saldırdılar. Onu da arabadan inen bir kişi kurtardı. Daha önce de buralarda çok saldırı oldu. Geliyorlar yalandan toplayıp götürüyorlar. Bir süre sonra geri getirip buraya koyuyorlar. Hala burada bir sürü köpek var. Köpeklerde artık belediyenin adamlarını görünce kaçıyor. Burada 10 kere bu tarz olaylar oldu. Belediyeden istediğimiz, bunları buradan götürsünler. Herkese saldırıyor bu köpekler diye konuştu.

Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı
Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı

YORUMLAR
500

Altındağ, Saldırı, Köpek, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı - Son Dakika


Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım         
13:56
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50

Son Dakika Haberleri
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement