Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı - Son Dakika

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, geçen hafta 2 çocuğun 2 gün arayla sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığı mahallede bu kez 1 gün arayla 2 saldırı daha oldu. Efran Ege Sepetçi (13) ile 21 yaşındaki kadın, aynı bölgede köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Altındağ'ın Doğantepe Mahallesi'nde geçen hafta Ramazan Aslan (10), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 2 gün sonra aynı yerde Emine Topbaşı (7), köpeklerin saldırısında yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topbaşı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

12 SAAT ARAYLA AYNI YERDE SALDIRI

Aynı bölgede 12 saat arayla 2 köpek saldırısı daha meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde Efran Ege Sepetçi, evine giderken 3 köpeğin saldırısı sonucu kalçasından yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Sepetçi, kendisini kovalayan köpekten kaçtığı sırada ara sokaktan çıkan diğer 2 köpeğe yakalandığı ve köpeklerden birinin kalça kısmından ısırdığı görüldü. Yoldan otomobiliyle geçerken duran sürücü tarafından kurtarılan Sepetçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dün sabah işe gitmek için evinden çıkan kadın da aynı yerde 3 köpeğin saldırısına uğradı. Karşıdan gelen sürücünün selektör yapıp, kornaya basmasıyla köpekler uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir anda köpeklerin arasında kalan kadının, can havliyle kaçmaya çalıştığı görüldü. Görüntüde, sürücünün selektör yapmasıyla köpeklerin uzaklaşması da yer aldı. Ayak kısmından yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

'NE YAŞADIĞIMI ANLAMADIM, O AN ÇOK KORKTUM'

DHA'ya konuşan Efran Ege Sepetçi, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra eve giderken bir köpeğin kendisini kovaladığını anlatarak, Ondan tam kurtuldum derken, pusuya yatan 2 köpek bana saldırmaya başladı. Köpeklerden biri, beni kalça kısmından ısırdı. O an çok korktum. Her şey çok hızlı gelişti, ne yaşadığımı anlayamadım. Bir araç geldi, araçtan inen kişi beni kenara çekip kurtardı. Daha önce burada bir arkadaşımı daha kovalamışlardı. Hiç böyle bir olay yaşayacağımız düşünmemiştim. Belediyenin köpekleri toplamasını, onları aşılamasını istiyoruz. Ben de hastaneye gittim, aşımı olduktan sonra taburcu oldum dedi.

'HALA BURADA BİR SÜRÜ KÖPEK VAR'

Öte yandan mahalledeki köpek saldırılarından bıktığını belirten mahalleliden biri, Bu sabah yine işe giden bir kadına tam bu noktada saldırdılar. Taksiden inen kişiler kadını kurtardı. Dün akşamda bir çocuğa evinin önünde saldırdılar. Onu da arabadan inen bir kişi kurtardı. Daha önce de buralarda çok saldırı oldu. Geliyorlar yalandan toplayıp götürüyorlar. Bir süre sonra geri getirip buraya koyuyorlar. Hala burada bir sürü köpek var. Köpeklerde artık belediyenin adamlarını görünce kaçıyor. Burada 10 kere bu tarz olaylar oldu. Belediyeden istediğimiz, bunları buradan götürsünler. Herkese saldırıyor bu köpekler diye konuştu.