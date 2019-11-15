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Aynı merkez 4'üncü kez soyuldu

6 saat önce

ANTALYA'da Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi'ne (KİGGEM) pencereden giren hırsız ya da hırsızlar, kreş bölümündeki televizyonu çaldı.

Aynı merkez 4'üncü kez soyuldu, System.String[]

ANTALYA'da Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi'ne (KİGGEM) pencereden giren hırsız ya da hırsızlar, kreş bölümündeki televizyonu çaldı. Aynı merkezin daha önce 3 kez daha soyulduğu ortaya çıktı.

Olay, dün gece bilinmeyen saatlerde, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan KİGGEM'de meydana geldi. Sabah saatlerinde merkeze gelen çalışanlar, kreş bölümündeki televizyonun çalındığını anlayınca polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın girdiği pencere ve duvarlarda parmak izi incelemesi yaptı.

Merkezin daha önce 3 kez daha soyulduğu, televizyon ve bilgisayar çalındığı kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:20 Kaynak: DHA
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