Son Dakika Haberleri: Aynı Meydanda Kök Hücre Bağışı ve Su İçin Renkli Eylemler

Aynı Meydanda Kök Hücre Bağışı ve Su İçin Renkli Eylemler

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda kadınlar yoga yaparak kök hücre bağışına dikkat çekerken, anaokulu öğrencileri de 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dans edip, broşür dağıttı.

Aynı Meydanda Kök Hücre Bağışı ve Su İçin Renkli Eylemler, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda kadınlar yoga yaparak kök hücre bağışına dikkat çekerken, anaokulu öğrencileri de 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dans edip, broşür dağıttı.

Kuşadası'na Türk Kızılay'ı aracının geleceğini duyurmak ve ilik nakli bekleyen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemi hastalarına dikkati çekmek için bir araya gelen Nar Kadın Dayanışması Grubu, meydanda yoga eğitmeni Betül Acar Duyar eşliğinde bir süre yoga yaptı. Yoga eğitmeni Betül Acar Duyar, farkındalık eylemi için "Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı ve kök hücre bekleyen tüm çocuklarımız için buradayız. Yarın sabahtan akşama kadar Kızılay aracı burada kök hücre bağışlarını bekleyecek. Herkesi bekliyoruz. Kök hücre bağışı zor bir şey değil. 18- 50 yaş herkesi bekliyoruz. Belki siz bir çocuk için umut olursunuz" dedi. Nar Kadın Dayanışması adına konuşan Emine Fırat da amaçlarının kök hücre bağışı için farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, "Kadınlar olarak dikkatleri lösemili çocuklara çekmek istedik. Bu farkındalık etkinliği ile çektiğimiz dikkatlerin umut olmasını, kan olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Aynı meydanın bir diğer köşesinde de Bahçeşehir Koleji'nin 4-5 yaş grubu anaokulu öğrencileri 22 Mart Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek için dans edip, şarkılar söyledi. Kendi elleriyle hazırladıkları 'Su varsa gelecek vardır' yazılı broşürleri dağıtan minikler, büyüklerden su tasarrufu yapmalarını istedi. Çocuklar hep bir ağızdan 'Anne-baba musluğu kapatsana, ben damlayım anlasana, ben geleceğim anlasana' diye bağırdı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:54 Kaynak: DHA

Kuşadası, Güncel
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