Son Dakika Haberleri: Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza: 2 kadın yaralı
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Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza: 2 kadın yaralı

39 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı noktada 1 saat arayla 2 kadına otomobil çarptı.

Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza: 2 kadın yaralı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı noktada 1 saat arayla 2 kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadınlar hastanede yaşam savaşı verirken, vatandaşlar ana yol üzerinde çok sık trafik kazası yaşandığını, bölgeye bir an önce alt ya da üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.
Orhangazi'de Yalova- Bursa karayolunun geçtiği ana yol güzergahı üzerinde bugün aynı noktada 1 saat arayla 2 trafik kazası meydana geldi. Saat 13.00 sıralarındaki ilk kazada Hatice Sümer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen orta refüj tellerinin açık olduğu yerden karşıya geçmek istedi.  Ancak Sümer'e Bursa yönüne giden Ali K.'nin kullandığı 16 VT 372 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kadına ilk müdahaleyi, olay yeri yakınında bulunan özel hastanenin acil servis ekibi yaptı. Hatice Sümer daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali K. gözaltına alındı.
1 SAAT SONRA İKİNCİ KAZA
Saat 14.00 sıralarında meydana gelen ikinci kazada ise yolun karşısına geçmek isteyen İslim Şahinkaya'ya (65), Yalova yönünden Bursa istikametine doğru giden Mehmet S.'nin (47) kullandığı 16 BIR 98 plakalı otomobil çarptı.Yaralanan Şahinkaya da ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, 2 kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Orhangazi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:40 Kaynak: DHA
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