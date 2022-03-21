Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı

21.03.2022 09:19
Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı

Van'da aynı noktada iki ayrı kaza meydana gelirken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Van'da aynı noktada iki ayrı kaza meydana gelirken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre kazalar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı
Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı
Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı
Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı
Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Makatına uyuşturucu saklamış! Operasyonla yakalanan kurye, ameliyata alındı!
09:09 Fransa dışına çıkması yasak olan Trabzonluya, Fransız hakimden şampiyonluk izni: Öyle bir mektup yazdı ki izni kaptı!
09:11 NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti!
08:57 Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!
08:57 Zelenski, İsviçre Parlamentosu'na seslendi: Savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarını dondurun
08:56 Ramazan ayı yaklaştı: Emekliler bu yılki bayram ikramiyelerini merak ediyor? İşte o rakamlar
08:48 Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti!
08:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir
08:40 Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim
08:02 Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 09:38:54. #1.13#
SON DAKİKA: Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement