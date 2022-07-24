AYNI NOKTADA YİNE DEHŞET; TUVALET GÖREVLİSİNİ YAKTI UYUMAYA GİTTİ - Son Dakika
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AYNI NOKTADA YİNE DEHŞET; TUVALET GÖREVLİSİNİ YAKTI UYUMAYA GİTTİ

24.07.2022 10:27
AYNI NOKTADA YİNE DEHŞET; TUVALET GÖREVLİSİNİ YAKTI UYUMAYA GİTTİ

KARAKÖY'de, alt geçitteki tuvalette görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi çalışanı Sıtkı Y., çevredekileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uzaklaştırmaya çalıştığı Mehmet A.'nın saldırısına uğradı.

KARAKÖY'de, alt geçitteki tuvalette görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi çalışanı Sıtkı Y., çevredekileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uzaklaştırmaya çalıştığı Mehmet A.'nın saldırısına uğradı. Sokakta yaşadığı öğrenilen Mehmet A., Sıtkı Y.'nin üzerine tiner atıp çakmakla ateşe verdi. Saldırgan Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Sıtkı Y. ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu oldu. Aynı noktada 2 yıl önce de önünü kestiği gruptan para isteyen alkollü saldırgan, verilen 5 lirayı beğenmeyerek kalasla başına vurduğu bir kişiyi öldürmüştü.

Olay, 27 Mayıs 2022'de Karaköy alt geçitte yer alan tuvaletlerin önünde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi'nde çalışan Sıtkı Y. (38), şüpheli Mehmet A'nın (29) vatandaşları rahatsız ettiğini gördü. Bunun üzerine Sıtkı Y. şüpheliyi tuvaletlerden uzaklaştırdı. Ancak şüpheli Mehmet A. 10 dakika sonra tekrar tuvaletlerin bulunduğu yere geldi. Elinde bulunan tiner şişesini Sıtkı Y.'nin kafasına doğru döken Mehmet A., daha sonra da elindeki çakmakla ateşe verdi. Başından ve vücudunun birden fazla yerinden yaralanan Sıtkı Y. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Mehmet A. ise polisler tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve suçunu kabul eden şüpheli tutuklandı. Adli tıp raporuna göre, Sıtkı Y'nin vücudunda ikinci dereceden yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi.

TİNER SİLAH SAYILDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet A.'nın fırlattığı ve yanıcı özelliği bulunan tiner, silahtan sayıldı. Şüpheli hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

"SAĞA SOLA ZARAR VERMEYE BAŞLADI" Yaşanılanlara şahit olan esnaf Davut Aydoğan, olayın, vatandaşları rahatsız eden Mehmet A.'nın, Sıtkı Y. tarafından uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştiğini belirterek, "Ben o gün lavaboya gittiğimde baktım ki Sıtkı ile Mehmet tartışıyorlar. Mehmet, milletin elini yıkayacağı yerde, lavabonun orada yere uzanmış ortalığı pisletmiş. Sıtkı da ona 'kalk dışarı çık' diyor. 1 kere söyledi, 5 kere söyledi belki de 10 kere söyledi. Çıkmayınca mecburen aldı, kaldırdı götürdü bunu. Ben de bu tinerciyi tanıdığım için 'Sıtkı dikkat et, bu 10-15 dakika sonra saldıracak sana' dedim. Çünkü onun huyu öyle. 10 dakikaya kalmadı geldi, sağı solu taşlamaya başladı. Aynalara taş atmaya, sağa sola zarar vermeye başladı.  Sonra dışarı çıktı; Sıtkı da bunun peşinden koştu haliyle. Çıkışın ilerisinde boğuşmaya başladılar" dedi.

SITKI'YI YAKTI UYUMAYA GİTTİAydoğan, "Mehmet bir ara nasıl olduysa Sıtkı'nın elinden kurtuldu. Tineri Sıtkı'nın üzerine döktü, birden ateşi çaktı. Sıtkı aynı yabancı filmlerdeki dublörler gibi alev topuna döndü. Sonra üzerindeki ceketi çıkardı, alevleri onunla söndürmeye çalıştı. Ambulans geldi, Sıtkı'yı hastaneye götürdüler Polis de Mehmet'i yakaladı. Öyle rahat ki, olaydan sonra gitmiş balıkhaneye, pişkin pişkin uzanmış yatıyor" diye konuştu.

AYNI NOKTADA CİNAYET İŞLENMİŞTİAynı alt geçitte 4 Ekim 2020 tarihinde cinayet işlenmişti. 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek para isteyen ve yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'in başına vurarak ölümüne neden olan sanık Doğan Uslu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul'un en işlek alt geçidinde güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.

Görüntü dökümü---------------Olayın yaşandığı alt geçitten görüntüTuvalet girişinden görüntüDavut Aydınlı ile röportajSıtkı Y.'nin görüntüsü (şapkalı)///////////////////////

İki yıl önceki cinayetten arşiv


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYNI NOKTADA YİNE DEHŞET; TUVALET GÖREVLİSİNİ YAKTI UYUMAYA GİTTİ - Son Dakika

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