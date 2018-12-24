Son Dakika Haberleri: Aynı Odada Cansız Bedenleri Bulunan Kardeşlerin Ölümünde Soba Zehirlenmesi Şüphesi

Aynı Odada Cansız Bedenleri Bulunan Kardeşlerin Ölümünde Soba Zehirlenmesi Şüphesi

1 saat önce

Aynı odada cansız bedenleri bulunan kardeşlerin ölümünde soba zehirlenmesi şüphesiİZMİR - Uşak'ta aynı odada hareketsiz halde bulunan biri bedensel engelli üç kardeşin cenazelerini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen dayı İbrahim Milli, yeğenlerinin büyük ihtimalle...

Aynı odada cansız bedenleri bulunan kardeşlerin ölümünde soba zehirlenmesi şüphesi

İZMİR - Uşak'ta aynı odada hareketsiz halde bulunan biri bedensel engelli üç kardeşin cenazelerini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen dayı İbrahim Milli, yeğenlerinin büyük ihtimalle soba zehirlenmesinden hayatlarını kaybettiğini söyledi.
Uşak'ta yaşayan Kazım Yeşilkuşak, dün sabah 8.30 sıralarında aynı odada kalan kızları Ayşe Özdemir ve Hatice Yeşilkuşak ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak'ın yerde hareketsiz olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Savcılık incelemesinin ardından üç kardeşin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Yeğenlerinin cenazelerini almak üzere İzmir'e gelen İbrahim Milli, yeğenlerinin sobadan zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Cumartesi akşamı yakın bir akrabalarının düğününe gittikten sonra yeğenlerinin evlerine gelip yemek yediğini anlatan Milli, "Yemek yedikten sonra odaya gidip soba yakıp yatmışlar. Babaları ve diğer kardeşleri ayrı odada yatmış. Babaları cansız bedenlerini sabah 8.30 gibi bulmuş. Soba zehirlenmesi diye düşünüyoruz ama Adli Tıp'tan kesin sonuç gelecek" diye konuştu.
13 gün önce evlenmiş
Yeşilkuşak ailesinin yakınları ise üç kardeşin düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri iddialarını yalanladı. Düğüne katılanlardan zehirlenen yada rahatsızlanan olmadığını ifade eden yakınları, yine de yemeklerden numuneler alındığını belirtti.
Ölen kardeşlerden Ayşe Özdemir'in 13 gün önce evlendiği, kuzeninin düğününe katılmak için babaevine geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:33 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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