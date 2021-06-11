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Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü - Son Dakika

Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü

11.06.2021 14:59
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü, System.String[]

İstanbul'da 29 yaşındaki Hemşire Şebnem Köker, Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 5'inci kattaki odasından demir korkuluklar üzerine düşerek hayatını kaybetti. Köker'in aynı pansiyonda kaldığı erkek arkadaşı Timuçin B. tanık olarak ifade vermesinin ardından serbest kaldı. Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, Timuçin B.'nin tanık olarak ifade verip serbest bırakılmasına "Aynı odada iki kişi kalıyor. Biri şüpheli şekilde ölüyor, diğerinin tanık olarak ifadesini alıp bırakıyorlar" diyerek isyan etti.

İzmir'de bir hastanede hemşire olan Şebnem Köker, İstanbul'da yaşayan erkek arkadaşını ziyarete geldi. İkili Kadıköy'de bir pansiyona yerleşti. Ancak sabaha karşı Şebnem Köker, 5. kattaki pansiyonun penceresinden zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üstüne düştü. Hemşire Köker olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı odada kaldığı Timuçin B. tanık olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kızının acı haberi ile yıkılan baba Abdullah Köker Timuçin B.'nin serbest bırakılmasını anlayamadığını söyleyerek, "Aynı odada iki kişi kalıyor. Biri şüpheli şekilde ölüyor, diğerinin tanık olarak ifadesini alıp bırakıyorlar" dedi.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

Olay günü öğle saatlerinde kızının kendisini başka bir numaradan aradığını söyleyen baba Köker, "Beni arayıp telefonunun denize düştüğünü söyleyip, 'Merak etme yarın 2'de uçağa bineceğim, havaalanından beni alırsın' dedi. Bana telefonum denize düştü dedi ama akşam 23.00 gibi bir arkadaşına mesaj atmış. 'Timuçin'in karısıyla konuşmasını dinledim. Başka bir kızla da konuştu. Daha güzel ders alamazdım. Annem de sen de çok haklıymışsınız. Nasıl aptal olduğumu bu kadar net anlayamazdım' demiş" dedi.

Genç hemşirenin sır ölümü! Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalması acılı babayı isyan ettirdi

ÖLÜM HABERİNİ SEVGİLİSİNDEN ALDI

Ertesi gün kızına ulaşamadığı için en son kendisini aradığı numarayı aradığını söyleyen baba Abdullah Köker, "Bu adamın numarasıymış. Bana direkt, 'Düştü tutamadım' diye ağlamaya başladı. Ben apar topar İstanbul'a geldim. Ben polise ifade verirken bu adam dışarıda benim arkadaşıma bambaşka şeyler anlatmış" dedi.

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Polisin kendisine, "Kızınız intihar etmiş olabilir mi?" diye sorduğunu anlatan baba Köker, "Benim kızım 95 kilodan 50 kiloya düştü. Hayattan beklentisi olmayan, intihar edecek insan bunu yapar mı? Kardeşi Kanada'da okuyor. Annesiyle ikisi Kanada'da yaşıyor. Kızım da hazırlık yapıyordu. Kardeşinin yanına yerleşecekti. İntihar etmesi mümkün değil. Benim kızımın çilek kırmızısı saçları vardı" şeklinde konuştu.

Genç hemşirenin sır ölümü! Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalması acılı babayı isyan ettirdi

"OLAYDAN SONRA BENİ ARADI"

Olaydan sonra Timuçin B.'nin kendisini aradığını söyleyen Köker, "Gündüz odada kavga etmişler. Kızım camın önünde oturmuş. O da düşmesin diye içeri çekmeye çalışmış. Bana, "Düşmesin diye çekmeye çalıştım. Tırnakları koluma battı, bir tırnağı kırıldı. Kızınız çok güçlü biliyorsunuz' diyor. Benim kızım 50 kilo nasıl güçlü olacak. Sonra da uyurken ses duymuş da kızımın düştüğünü öyle görmüş" ifadelerini kullandı.

"ODADAN KAVGA SESİ GELİYOR DİYE POLİSE ŞİKAYET ETMİŞLER"

Kızının düşerken kulağında kulaklık olduğunu söyleyen baba Köker, "Hani telefonu denize düşmüştü. Telefonu yoksa bu kulaklığın kablosu nereye bağlıydı. Kaldı ki pansiyondan bunları polise şikayet etmişler. Kavga sesi geliyor diye. Polis gelmiş, uyarmış duyduğum kadarıyla. Bu adam bütün bunlara rağmen savcıya bile çıkmadan serbest kaldı. Otopsi raporu 2 ay sonra çıkacakmış. Zaten gemi kaptanı yurt dışı çıkış yasağı bile yok. Gemiye binse kaçsa kim nereden bilecek. Ben 62 yaşındayım. Ben kendimi bu olaya feda edeceğim" dedi.

Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü

İstanbul, İntihar, Kadıköy, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü - Son Dakika


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