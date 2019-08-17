Son Dakika Haberleri: Aynı okula üçüncü kez giren hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Aynı okula üçüncü kez giren hırsızlık şüphelileri yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de bir okulun kantininden üçüncü kez hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Aynı okula üçüncü kez giren hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de bir okulun kantininden üçüncü kez hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 71 Evler Mahallesi'ndeki Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunun kantininde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Binaya daha önce de iki kez hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen şüpheliler İ.B. ile C.D, üçüncü defa geldikleri okulun bahçesinde suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:53 Kaynak: AA
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