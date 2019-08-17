Aynı okula üçüncü kez giren hırsızlık şüphelileri yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de bir okulun kantininden üçüncü kez hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:53 Kaynak: AA
'de bir okulun kantininden üçüncü kez hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 71 Evler Mahallesi'ndeki Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunun kantininde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Binaya daha önce de iki kez hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen şüpheliler İ.B. ile C.D, üçüncü defa geldikleri okulun bahçesinde suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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