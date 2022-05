AYNI OKULDAN MEZUN 10 SANATÇININ KARMA SERGİSİ AÇILDI

AYNI okuldan mezun 10 sanatçının bir araya geldiği "No: 1 2022" karma sergisi, Beyoğlu'nda açıldı. Sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümü'nde yıllar önce yolları kesişen 10 sanatçının 22 eserinin yer aldığı "No: 1 2022" isimli karma sergisi Beyoğlu'ndaki Ekavart Gallery'de açıldı. Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) ev sahipliği yaptığı sergide, farklı disiplinlerde özgün tarzlarıyla üretim yapan 10 sanatçı bir araya geldi. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün yaptığı ve Öztürk'ün bir eserinin de yer aldığı sergi, kültürel öğeler ve günümüz insan ilişkilerinden yola çıkarak izleyiciyi geniş perspektiften sorgulamaya ve düşünmeye davet ediyor.

"HİÇ KOPMADIK"

2009- 2010 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Anabilimdalı'nda öğretim görevlisi olduğunu belirten Zeynep Öztürk, "Aynı fakültede 98 mezunuyum. Şu an burada gördüğünüz sanatçılar, farklı dönemlerde mezun olmuş öğrencilerimizdi. Birlikteliğimiz öğrencilik yıllarından itibaren devam etti. Hiç kopmadık, ayrılmadık. Bu birlikteliğimizi yıllar sonra nasıl taçlandırırız düşüncesi altında çıktı bu sergi. No: 1 adını da buradan alıyor. No: 1 2022 ile bir giriş yaptık. Arkası da gelecek, çünkü adı No 1. İnşallah No: 2, No: 3, No: 4'leri de göreceğiz" dedi. Öztürk, "Burada görmüş olduğunuz genç sanatçılar resim piyasasında yavaş yavaş isim yapmaya başlamış, iyi yerlerde görmüş olduğunuz koleksiyonerlerin koleksiyonlarında isim almaya başlamış sanatçılar. Burada 10 sanatçıyız, benimle beraber. Küratörlüğünü ben yapıyorum, benim bir eserim var, fakat diğer sanatçı arkadaşlar ikişer, üçer eserle katıldılar. Bir ay devam edecek. Yağlı boya eserler, malzeme kullanılarak çalışılan eserler var. Farklı disiplinlerde her sanatçının kendine özgü geliştirmiş olduğu çalışmalar görüyoruz bu sergide. İyi ki sanat var, sanat buluşturur diyoruz. Sanatla buluştuk, sanatseverlerle buluşuyoruz" diye konuştu.

SERGİ 25 HAZİRAN'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Sergide çeyiz kumaşıyla yaptığı iki eseriyle dikkat çeken sanatçı Rabia Kalyoncuoğlu, "Çeyiz üzerine çalışıyorum. Çeyiz kumaşı, çeyizde yer alan malzemeler, danteller yastık kılıfları, bohçalar... Globelleşmenin, sosyal medyanın, metropelleşmenin olsun sıkışıp el işçiliğinin azaldığını ve aile kurmanın da çeyizin de eski önemini yitirdiği üzerine çalışmalar" dedi. Yıllarca süren arkadaşlığının ardından güzel bir birliktelik sağladıklarını belirten sanatçı Hüseyin Demirbaş ise "Bu eserimde yuva görseli var, ama altında küçücük binlerce Twitter kuşundan oluşan yapı var. Onun üzerine yuvayı yaptım. Şunu anlatmak istiyorum; insanlar belli bir süre sonra sosyal medya alışkanlıklarını daha da öteye taşıyarak oradan çıkamaz, sürekli orada vakit geçirir hale geliyorlar. Orada kuşu bir araç olarak kullanıyorum, onun üzerine de yuvayı yerleştirip orada çok fazla vakit geçirmemizle alakalı bir anlatı sunuyorum. Sarmal, kara delik gibi bir etki yarattım, o karadelik sizi nasıl çekiyorsa sosyal medyada sizi oraya çekiyor" şeklinde konuştu. Sergide iki eseri bulunan sanatçı Nurdan Likos da "Benim son dönem çalışmalarımdan biri, tohum serisi. Pandemiyle birlikte hepimiz doğanın hepimiz için önemli ve iyileştirici bir gücü olduğunu öğrendik. Pandemiyle birlikte çeşitli tohumları yeşertmeye, kendimce büyütmeye başlamıştım. Onların o süreçleri beni çok heyecanlandırdı. O topraktan ilk çıktığı an, büyümesi onu hayatta tutmaya çalışmak ve bir an hepimizi öyle hissettim. ve tohumlar hayatıma bu şekilde girmiş oldu. Onların o süreçlerini resmetmeye başladım" dedi. Zeynep Öztürk, Refik Akyüz, Tıfak Arslan, Ertuğrul Berberoğlu, Sefa Çakır, Hüseyin Demirbaş, Rabia Kalyoncuoğlu, Seydi Murat Koç, Nurdan Likos ve Muhittincan'ın eserlerinin yer aldığı "No: 1 2022" karma sergisi, 25 Haziran 2022 tarihine kadar Ekavart Gallery'de gezilebilecek.