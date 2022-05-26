Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu - Son Dakika
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Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu

26.05.2022 09:46
Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateşte Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olduğunu duyurdu.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit bölgesinde görevli 5 Mehmetçik, geçtiğimiz gün hain PKK'lılarla girdikleri çatışma sonucu şehit düşmüştü. Tüm ülkeyi kahreden saldırı sonrası, aynı bölgeden bir acı haber daha geldi.

TACİZ ATEŞİNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateşte Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olduğunu duyurdu. Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda Yozgat'ın Sorgun ilçesi Nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in Pençe-Kilit Harekatında şehit düştüğünü belirtti. Polat, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

SİİRT'TE GÖREVLİYMİŞ

Meral'in Siirt 3. Komando Tugayı emrinde görevli olduğu, günün ilk saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğu öğrenildi.

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