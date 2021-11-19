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Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu - Son Dakika

Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu

19.11.2021 08:57

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi ise yaralandı. Sürücüsünün hayatını kaybettiği otomobil geçtiğimiz yıl da büyük bir kazaya karıştığı, bu kazada 4 kişinin can verdiği öğrenildi.

Birecik- Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Suphi G.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz'in kullandığı otomobil çarpıştı.

Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil 2 kişiye daha mezar oldu

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil 2 kişiye daha mezar oldu

AYNI OTOMOBİL 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin daha önce Gaziantep'te bir kazaya karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza 8 Eylül 2020'de Gaziantep-Nizip karayolu yaşanan kazada iddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden araç, hatalı sollama sonucu bir başka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında yoldan geçen sivil polis aracıyla bir kamyonette kazaya karışmamak için manevra yapıp takla attı. Kazada 4 araçta bulunan toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil 2 kişiye daha mezar oldu
Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil 2 kişiye daha mezar oldu
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu

Gaziantep, Şanlıurfa, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu - Son Dakika


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