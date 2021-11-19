Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu - Son Dakika

Birecik- Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Suphi G.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz'in kullandığı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AYNI OTOMOBİL 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin daha önce Gaziantep'te bir kazaya karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza 8 Eylül 2020'de Gaziantep-Nizip karayolu yaşanan kazada iddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden araç, hatalı sollama sonucu bir başka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında yoldan geçen sivil polis aracıyla bir kamyonette kazaya karışmamak için manevra yapıp takla attı. Kazada 4 araçta bulunan toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.