Aynı otomobilde 3 gün arayla uyuşturucu bulundu

KÜTAHYA'da mahalle bekçileri, drift yaptığı gerekçesiyle otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta beze sarılı uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü İ.Y. gözaltına alındı. Otomobilde 3 gün önce de 15 kilo esrar bulunduğu ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, dün gece, 75'inci Yıl Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi. Bekçiler, 43 FT 220 plakalı otomobilin sürücüsünü drift yaptığı gerekçesiyle durdurdu. Araçta arama yapan bekçiler, ön koltukta, beze sarılı uyuşturucu ele geçirdi. Sürücü İ.Y., gözaltına alınırken, otomobil de trafik ekiplerince bağlandı. İfadesi alınan İ.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Öte yandan aynı otomobilde 3 gün önce de 15 kilo esrar ele geçirildiği ortaya çıktı.