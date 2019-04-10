Aynı Pozu Bu Kez Üniforması İçinde Verdi - Denizli

Denizli
'de geçen yıl Türk Polis
Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamayı gazeteci olarak izleyen ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
ile fotoğraf çektiren Mehmet Ali İlnem, bu yıl aynı pozu polis üniforması içinde verdi.
Kentte çeşitli medya kuruluşlarında görev yaptıktan sonra Anadolu Ajansında serbest haberci olarak çalışan İlnem, geçen yıl Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını takip etmek için Denizli Polisevi'ne gitti.
Buradaki etkinlikleri izleyen İlnem, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in ikram ettiği pastayı yiyerek fotoğraf çektirdi.
Bu süreçte çocukluk hayali polislik mesleğine girmeye karar veren İlnem, Polis Okulu'nu başarıyla tamamladı ve trafik polisi olarak göreve başladı.
Bu yıl Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü için yine polisevindeki etkinliklere katılan İlnem, bu sefer trafik polisi üniformasıyla İl Emniyet Müdürü Demir'i selamladı.
Demir, geçen yıl karşısına medya mensubu, bu sene ise polis olarak çıkan İlnem'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Demir, geçen yılın geleneğini bozmayarak İlnem'e eliyle pasta ikram edip fotoğraf çektirdi.
İlnem'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf beğeni topladı.
Hem sevindim hem şaşırdım
İl Emniyet Müdürü Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için bu durumun bir sürpriz olduğunu söyledi.
Mehmet Ali İlnem'in polislik mesleğine ilgisini bildiğini belirten Demir, "Bu kardeşimizi basın mensubuyken tanıyorduk. Değişik ortamlarda defalarca polislik mesleğini çok sevdiğini dile getirmişti. Gazeteci olarak emniyetle iç içeydi. Polis olarak makam odama geldiğinde açıkçası şaşırmıştım. 'Böyle şaka mı olur' dedim. Tekmil veren polislerin içinde onu da görünce hem sevindim hem şaşırdım. Onun içindeki enerjiyi meslekle birleştirince de hakikaten biz kazançlı olduğumuzun inancındayız. İnşallah bu örnekleri artırırız." dedi.
"Bu sefer polis memuruyum"
İlnem ise polisliğin çocukluk hayali olduğunu dile getirerek bugünün kendisi için ayrı bir önemi bulunduğunu ifade etti.
Gazeteci olarak çalıştığı sırada 10 Nisan
2018'de haber yapmak üzere polisevine gittiğini aktaran İlnem, "Tören kutlamalarını çektiğim sırada sayın müdürüm bize pasta ikramında bulunmuştu. Yine bu sene aynı şey tekrarlandı. Ama bu sefer ben polis memuruyum. Sayın müdürüm beni polis olarak görünce şaşırdı. Gazeteciyken çocukluk aşkım olan polisliğe geçmek istediğimi sürekli söylüyordum. Allah'ım bu şanlı üniformayı bize giymeyi nasip etti." diye konuştu.