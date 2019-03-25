Aynı Saatlerde İki Farklı Mahalle Alev Alev Yandı: 4 Ev Kül Oldu

Aynı saatlerde iki farklı mahalle alev alev yandı: 4 ev kül oldu Geceyi alevler aydınlattı 4 ev kül olduBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey Mahallesi ve Hamamlı mahallerinde aynı anda meydana gelen yangınlarda 4 ev yanarak kül oldu.

Aynı saatlerde iki farklı mahalle alev alev yandı: 4 ev kül oldu

Geceyi alevler aydınlattı 4 ev kül oldu



BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey Mahallesi ve Hamamlı mahallerinde aynı anda meydana gelen yangınlarda 4 ev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın Hamzabey Mahallesinde meydana geldi. İsmail Büyüközden'e ait ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle halkının yardımıyla alev topuna dönen evlere müdahale etti. Ahşap olan ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan aynı saatlerde Hamamlı mahallesinde iki katlı başka bir evde de yangın çıktı. Her iki yerde de elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınlarda 4 ev küle döndü. Yanan evler belediye ekipleri tarafından sabah saatlerinde tamamen yıkılarak alanda temizleme çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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