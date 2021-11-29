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Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar - Son Dakika

Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar

29.11.2021 11:20
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar

ADANA merkezli 3 ilde elektrikli bisiklet ve motosiklet çalıp, şasi numaralarını değiştirerek, piyasaya sürme hazırlığına şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

ADANA merkezli 3 ilde elektrikli bisiklet ve motosiklet çalıp, şasi numaralarını değiştirerek, piyasaya sürme hazırlığına şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Şebekenin İstanbul'da çalınan bir elektrikli bisikletin şasi numarasını, 41 ayrı elektrikli bisiklete kullandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şebekeyi deşifre etti. Ekipler, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin, çalıntı araçların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te 23 Kasım'da şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında şebeke lideri B.S.'nin de bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 20 motosiklet ve 67 elektrikli bisiklete de el konuldu.

YAKALANMAMAK İÇİN WHATSAPPOperasyonun, Yüreğir ilçesindeki bir tamir atölyesine yapılan baskında şasi numarası değiştirilmiş, 8 çalıntı elektrikli bisikletin ele geçirilmesiyle başladığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada, İstanbul'da çalınan bir elektrikli bisikletin şasi numarasının, 41 ayrı elektrikli bisiklete kullanıldığı belirlendi. Şebeke üyelerinin teknik takibe yakalanmamak için WhatsApp üzerinden görüştüğü, araçları ise çaldıkları illerde satmadıkları tespit edildi.ŞEBEKENİN İŞ BÖLÜMÜ

Şebeke üyelerinin çalışma yöntemine ilişkin detaylara da ulaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan B.D.'nin, çaldığı motosiklet ve elektrikli bisikletleri A.H.E.'ye ait atölyeye götürdüğü, burada şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi. Şebeke üyelerinden S.M.'nin internetteki bir satış sitesinden motosikletleri satışa çıkarttığı, H.H.'nin ise araçlara sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakılırken, 11'i ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden şebeke lideri B.S. ile B.D., A.H.E., S.M., H.H.  tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Bisiklet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar - Son Dakika


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