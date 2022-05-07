AYNI ŞEMSİYE ALTINDAN DÜNYAEVİNE - Son Dakika
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AYNI ŞEMSİYE ALTINDAN DÜNYAEVİNE

07.05.2022 16:26

AK Parti 26'ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 9 yıl önce kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile dünyaevine girecek.

AK Parti 26'ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 9 yıl önce kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile dünyaevine girecek. Karaburun, milletvekili olduğu dönemde yakın korumalığını da yapan komiser Ateş'ten evlilik teklifi aldı. Çiftin nişan töreni, yarın Bursa'da yapılacak.

Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa'da çekilen fotoğraf karesiyle ülke gündeminde yer aldı. O dönem üniversite öğrencisi olan Samet Ateş, engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun'a şemsiye tutmuştu. Bu fotoğraf karesinin ardından Karaburun, 26'ncı dönemde AK Parti'nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu.

Bennur Karaburun ve Samet Ateş'in 12 yıllık arkadaşlıkları, şimdi ise hayat arkadaşlığı olarak devam edecek. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs'ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun'dan 'Evet' yanıtını aldı.

Samet Ateş ile 12 yıllık arkadaşlıkları olduğunu söyleyen Bennur Karaburun, 'Samet uzun süredir beni evliliğe ikna etmeye çalışıyordu. Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim' dedi.

Karaburun, evlilik teklifinin Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştiğini söyleyerek, 'Samet bey bana Osmangazi Köprüsü üzerinde evlilik teklifi yaptı. Bunun özel bir anlamı var. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul'u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti' diye konuştu.

Bennur Karaburun ve Samet Ateş çifti, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek nişan töreninin ardından 11 Haziran'da dünyaevine girecek.

AYNI ŞEMSİYE ALTINDAN DÜNYAEVİNE
AYNI ŞEMSİYE ALTINDAN DÜNYAEVİNE
AYNI ŞEMSİYE ALTINDAN DÜNYAEVİNE
AYNI ŞEMSİYE ALTINDAN DÜNYAEVİNE
AYNI ŞEMSİYE ALTINDAN DÜNYAEVİNE

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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