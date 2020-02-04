Aynı sendikanın üyeleri arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Eskişehir'de Kristal-İş Sendikasının üyeleri arasındaki gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.

Sendikanın genel merkezinden bir grup yönetici, başkanlar kurulu toplantısı için Hacı Alibey Mahallesi Dumrul Sokağı'nda bulunan Eskişehir Şubesine geldi.

Bina önünde toplanan ve bir süre önce görevden el çektirilen şube yöneticilerinin, bu kişileri içeri almamak istemesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinde bekleyen Çevik Kuvvet ekiplerince gruplar arasında koridor oluşturularak taraflar sakinleştirildi.

Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylardan dolayı Eskişehir kamuoyundan özür dilediklerini söyledi.

Tartışmanın nedenine değinen Çallı, şöyle konuştu:

"Buradaki konu, Eskişehir Şubesi yönetiminin, sendikanın ana tüzüğüne aykırı şekilde şube delege seçimi kararı alması, merkez yönetimi ile mutabık kalmadan bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalkışmasından ibarettir. Bizler, Kristal-İş Sendikası yönetimi olarak bütün yasal uyarılarımızı ve yazışmalarımızı yapmamıza rağmen şube yönetimi olarak sandık koyup seçim yapma ısrarını sürdürdüler. Önceki akşam da işletmelerde sandık kurma girişiminde bulundular.

Çalışan üye arkadaşlarımızın konu ile ilgili bilgileri var ancak her ne hikmetse Eskişehir Şubesi yönetimi bu konuda ısrarlarına devam etti. Kendi yasal yollarımızı işleme koyarak tüzük gereği, bu kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirdik."