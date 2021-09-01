Aynı silahla 2 kişiyi vuran şahıs, film gibi operasyonla yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da eşinden 1,5 yıldır ayrı olan Murat Bulut(37), aralarında sorun olan kayınpederi Al, Kurt'u(63) öldürdükten sonra aynı silahla arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı (65) vurdu. Daha sonra evine dönen şahıs, polis ekiplerinin tüm ısrarına rağmen teslim olmayınca, film gibi operasyonla kıskıvrak yakalandı.

AYNI SİLAHLA İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Sabah saatlerinde Erzincan'ın Çağlayan beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'nde ikamet eden ve 1,5 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Murat Bulut, kayınpederi Ali Kurt'u evinde av tüfeğiyle öldürdü. Bulut, aynı silahla daha sonra Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyünde arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı vurdu. 2 kişiyi öldüren Murat Bulut, Erzincan'ın Geçit Mahallesi'ndeki evine gitti. İhbar üzerine polis kısa sürede Bulut'un evinin çevresini sarıp, 'teslim ol' çağrısında bulundu.

YAKLAŞIK 4 SAAT DİRENDİ

Zaman zaman tüfekle balkona çıkıp bağıran Murat Bulut, yaklaşık 4 saat direndi. Özel harekat polisleri, Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye aracının yangın merdiveniyle 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Murat Bulut'un evine balkondan girdi. Polisler, kısa sürede Bulut'u etkisiz hale getirdi. Binadan dışarı çıkarılan Bulut, polis aracına konularak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşamlarını yitiren Kurt ve Yılmaz'ın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Erzincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.